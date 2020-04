enpaonlus : L’asinello Toto’ salvato dal macello grazie a ENPA Catania e alla Associazione Cuori Randagi vive felice nella Fatt… - Emilystellaemi2 : RT @LidaSezOlbia: Una piccolina di Beatrice è stata adottata da una meravigliosa famiglia, in cui vive Carlotta, questa adorabile e saggia… - CelesteBozzetto : Non esiste personaggio peggiore della mamma di Marissa di O. C. Nata dal nulla e vive dov’è solo grazie al marito… - SienaFree : Siena, non aveva più notizie dello zio 97enne che vive in Francia: l'anziano rintracciato in salute grazie a Polizi… - giu_bu_ : @pbecchi Il buon senso si è perso.. si è perso, non sa più tornare (in alcune teste... ) si vive nel relativismo b… -

Ultime Notizie dalla rete : Vive grazie Vive grazie ad un respiratore: da 2 mesi non le cambiano supporto di ventilazione. La denuncia di Fucci anteprima24.it Coronavirus, il racconto: "Io, salvato dai medici di Lodi grazie al Telecovid" / VIDEO

Dovrò fare gli accertamenti per la polmonite e poi due tamponi per vedere se sono negativizzato. È stata la mia ex moglie, che vive con mio figlio, di 16 anni, ad aiutarmi, portandomi spesa e medicine ...

97enne della provincia di Siena rintracciato in Francia in buona salute, grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e la Gendarmerie

L’uomo, mostrandosi molto preoccupato per le condizioni di salute del parente, che vive solo, ha raccontato ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione ... Una storia a lieto fine, quindi, grazie alla ...

Dovrò fare gli accertamenti per la polmonite e poi due tamponi per vedere se sono negativizzato. È stata la mia ex moglie, che vive con mio figlio, di 16 anni, ad aiutarmi, portandomi spesa e medicine ...L’uomo, mostrandosi molto preoccupato per le condizioni di salute del parente, che vive solo, ha raccontato ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione ... Una storia a lieto fine, quindi, grazie alla ...