Vittorio Feltri: “Meridionali inferiori? Ecco cosa volevo dire davvero” (Di giovedì 23 aprile 2020) Si è abbattuta una vera e propria tempesta su Vittorio Feltri dopo che il giornalista, direttore editoriale di Libero, ha fatto delle discutibili considerazioni sui cittadini del Sud Italia nel corso della trasmissione Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, il cui ultimo appuntamento è andato in onda martedì 21 aprile su Rete 4. Questa volta Feltri, solito a questo tipo di uscite provocatorie, ha però provocato la reazione dell’Usigrai (Unione sindacale giornalisti Rai) e dell’Ordine dei giornalisti, oltre che uno sdegno generalizzato, in rete e non solo. “Credo che non sia più sufficiente lamentarsi sui social e nei convegni di alcuni comportamenti. Ma sia l’ora dei fatti. Quindi questa mattina ho inviato un esposto al Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia sull’ennesima uscita ... Leggi su tpi Stefano De Martino contro Vittorio Feltri - il conduttore entra a gamba tesa : le parole sul ‘suo’ Sud non le ha proprio gradite

