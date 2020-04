Partita Iva 2020: controlli fiscali in arrivo a giugno. Cosa si rischia (Di giovedì 23 aprile 2020) Partita Iva 2020: controlli fiscali in arrivo a giugno. Cosa si rischia Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in occasione di un’audizione in Commissione finanze e attività produttive alla Camera dello scorso 22 aprile, tenutasi rigorosamente in videoconferenza, ha affermato che a partire dal 1° giugno il fisco riprenderà a effettuare i controlli e le attività di accertamento sulle partite Iva. Saranno circa 8,5 milioni gli atti che saranno notificati ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma il numero di quelli relativi alla Riscossione saranno di più, ha fatto sapere Ruffini. Partita Iva: controlli e accertamenti fiscali a giugno 2020 Nell’approvazione in Senato del maxi-emendamento al Decreto Cura Italia durante il processo di conversione in legge, è stata stabilita la ... Leggi su termometropolitico Bonus 800 euro partita iva Inps : va fatta una nuova domanda?

Calciomercato Napoli - il Real Madrid su Fabian Ruiz : nella trattativa anche una contropartita

Bonus 1000 euro partita iva e professionisti : Campania apre domande (Di giovedì 23 aprile 2020)IvainsiIl direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, in occasione di un’audizione in Commissione finanze e attività produttive alla Camera dello scorso 22 aprile, tenutasi rigorosamente in videoconferenza, ha affermato che a partire dal 1°il fisco riprenderà a effettuare ie le attività di accertamento sulle partite Iva. Saranno circa 8,5 milioni gli atti che saranno notificati ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma il numero di quelli relativi alla Riscossione saranno di più, ha fatto sapere Ruffini.Iva:e accertamentiNell’approvazione in Senato del maxi-emendamento al Decreto Cura Italia durante il processo di conversione in legge, è stata stabilita la ...

LegaSalvini : ????SEI UNA PARTITA IVA E PERCEPISCI L'INVALIDITÀ? NIENTE 600€! È assurdo quanto previsto dal decreto del governo!… - zaiapresidente : ?? Un popolo che conosce cosa sia la solidarietà, è un popolo che vince sempre. Andrea M., una partita Iva in diffic… - AlfredoDalFerro : Non puoi tenere aperta un'azienda, con o senza partita iva, se non incassi nulla. Cosa faranno i milioni di proprie… - tordi_luciano : @alebenetti58 @afrodite1969 @Cambiacasacca Sono in pensione per inabilità al lavoro in conseguenza di intervento sa… - CarloFederici9 : RT @quintaema: Saranno in molti a suicidarsi. Chi lavora con partita iva lo sa. Statali parastatali e affini, ipertutelati e ipergarantiti,… -