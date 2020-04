Mancano oltre 10mila morti: ecco la verità sul coronavirus (Di giovedì 23 aprile 2020) Valentina Dardari Nella sola Lombardia sarebbero 7mila i decessi in più che non sono stati conteggiati. Secondo uno studio le vittime nei mesi di marzo e aprile sarebbero di molto superiori I numeri dei morti divulgati non sarebbero quelli reali. E un po’ lo si era capito. A confermare questa idea ci sono gli scienziati e le statistiche. Un po’ come ha fatto la scorsa settimana Wuhan, anche noi adesso dobbiamo rivedere i nostri conteggi. Come riportato da Repubblica, a conferma di ciò c'è uno studio elaborato da un gruppo di esperti, tra i quali i fisici Giorgio Parisi, Enzo Marinari, Federico Ricci-Tersenghi, Luca Leuzzi e il biologo Enrico Bucci. Gli scienziati si sono soffermati sui dati forniti dall’Istat, relativi ai decessi nel nostro Paese nel periodo tra il 22 febbraio e il 4 aprile. Numeri paragonati agli anni precedenti Questi ... Leggi su ilgiornale Coronavirus USA : oltre 700 morti - quasi 53mila casi/ A New York mancano i ventilatori

