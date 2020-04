«In questa edicola non è più in vendita il quotidiano libero» (Di giovedì 23 aprile 2020) Iniziano ad arrivare le iniziative di risposte alle parole, gravissime, rilasciate nei giorni scorsi da Vittorio Feltri, direttore del quotidiano libero, che ha definito come “inferiori” i meridionali. La risposta non è tardata ad arrivare: molte edicole del sud Italia, da oggi, hanno deciso di non vendere più libero tra i giornali affiggendo questo cartello (nella foto). Che ne pensate di questa iniziativa? 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 aprile 2020) Iniziano ad arrivare le iniziative di risposte alle parole, gravissime, rilasciate nei giorni scorsi da Vittorio Feltri, direttore del, che ha definito come “inferiori” i meridionali. La risposta non è tardata ad arrivare: molte edicole del sud Italia, da oggi, hanno deciso di non vendere piùtra i giornali affiggendo questo cartello (nella foto). Che ne pensate diiniziativa? 1 di 2 ...

