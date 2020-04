Coronavirus: in dl aprile 10 mld indennizzi a imprese, 2 vanno a bollette e affitti (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – Dieci miliardi alle imprese, risorse vive per contrastare il virus che ha finito per attaccare non solo la salute degli italiani ma anche l’economia del Paese. A quanto apprende l’Adnkronos, nel dl aprile 10 miliardi verranno destinate alle aziende a titolo di indennità a fondo perduto, 8 miliardi di soldi ‘freschi’ e due destinati ad affitti e bollette. Un tema che da giorni veniva dibattuto tra le forze di maggioranza, con il M5S che premeva per dare risorse vive alle imprese in affanno, sul modello francese e tedesco. Anche questo tema è stato oggetto del duro braccio di ferro che ha animato la riunione andata avanti sino a tarda notte al Mef, per chiudere su un decreto monstre di 55 miliardi, che, subito dopo il Consiglio europeo, sarà oggetto di confronto tra il premier Giuseppe Conte, il ministro ... Leggi su calcioweb.eu Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa - dati 23 aprile

Poste Italiane rende noto che le pensioni del mese di maggio verranno accreditate il 27 aprile per i titolari di un Libretto di Risparmio ... Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa ...

Due crisi, una sola soluzione. L’appello dei ragazzi di #FridaysForFuture sulla rinascita post-Coronavirus

Non possono scendere i piazza, ma i ragazzi di FridaysForFuture non allentano il loro impegno e, in coincidenza con il global #DigitalStrike di venerdì 24 aprile, si rivolgono agli italiani con una ...

