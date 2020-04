Coronavirus, i guariti superano i positivi: ecco i dati del Casertano (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono 407 i casi totali di positivi al Coronavirus in Terra di Lavoro. Risulta dai dati diramati dall’autorità sanitaria che fanno registrare un aumento del numero di guariti di 26 unità rispetto a ieri: ora sono 187 le persone risultate negative. In diminuzione i positivi attuali che passano da 203 a 177 e che per la prima volta vengono superati dai guariti. Cala il numero delle persone in quarantena obbligatoria da 281 a 252, mentre aumentano di 3 rispetto a ieri i pazienti in autoisolamento (2705). I tamponi processati sono stati 7485, cioè 466 in più rispetto ai 7019 del giorno precedente. Le situazioni più critiche: a Marcianise dove ci sono 16 positivi e 6 decessi; ad Aversa, 13 attualmente positivi e 4 decessi; Santa Maria Capua Vetere, 7 positivi e 6 decessi. A Maddaloni sono, invece, 8 i positivi ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - in Italia 187.327 contagiati totali : 25.085 deceduti e 54.543 guariti. FOTO

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : crescono i guariti e calano i positivi in Iran

