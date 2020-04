Con questa modifica il Google Store ha un’interfaccia più smart

matteosalvinimi : ???? CAPOMAFIA DI PALERMO, UOMO DI PROVENZANO, ESCE DAL 41BIS E VA A CASA DALLA MOGLIE...!???? Con la scusa del Viru… - mengonimarco : Quando tutto questo finirà, spero che avremo lo stesso rispetto per questa Terra che ci ospita, perché si occupa di… - LinoGuanciale : 'Non ci può essere amore se non si è se stessi con tutte le proprie forze' Oggi alle 18.30 live su Instagram scopri… - junghose0kk : RT @amoibangtan: una delle cose che più desidero è questa, la possibilità di poter incrociare le mie mani con le loro, poterli guardare neg… - giusyoni : RT @Stregalife1: #INostriLibriDelCuore #VentagliDiParole Esistono libri che servono a svelare altri libri ma scrivere in genere è nasconder… -

Buoni spesa per famiglie in difficoltà, boom di richieste: "Solo il 10% ha tutti i requisiti richiesti"

Sono 6.807 ad oggi le nuove domande di accesso al sistema di aiuti alimentari organizzato dal Comune di Palermo in collaborazione con alcuni enti del terzo settore e del privato sociale. Si aggiungono ...

Virus, in Sicilia tour virtuali tra arte e storia: un'app per visitare musei e parchi archeologici

In questo periodo le audioguide sono gratuite grazie all'App “Audio Culture” (https://cultureathome.coopculture.it/). Sul sito web di Aditusculture, concessionario dei servizi aggiuntivi per la ...

