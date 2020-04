World of Warcraft su console? Il supporto per il controller è in arrivo e accende i rumor (Di mercoledì 22 aprile 2020) Una delle prime cose scoperte dall'inizio del datamining sull'espansione di World of Warcraft, Shadowlands, sono state le stringhe relative al supporto per il gamepad, che apparentemente consentirebbero ai giocatori di assegnare combinazioni di tasti a vari controller console.Mentre di WoW su console si parla da anni, la scoperta ha riacceso i rumor, anche se con molta probabilità un porting è ancora lontano. Blizzard, infatti, ha confermato tramite i forum che vuole rendere il gioco più accessibile tramite il supporto del gamepad. Ovviamente, questo non significa che il vociferato supporto console sia completamente fuori discussione ma, al momento, la società è focalizzata nell'aiutare più persone a godersi il titolo."Questa non è esattamente la nostra intenzione".Leggi altro... Leggi su eurogamer World of Warcraft : Shadowlands - prova

World of Warcraft : il nuovo dungeon endgame Torghast è un mix tra un MMO e roguelike

World of Warcraft : il nuovo dungeon endgame è un mix tra un MMO ed un roguelike (Di mercoledì 22 aprile 2020) Una delle prime cose scoperte dall'inizio del datamining sull'espansione diof, Shadowlands, sono state le stringhe relative alper il gamepad, che apparentemente consentirebbero ai giocatori di assegnare combinazioni di tasti a vari.Mentre di WoW susi parla da anni, la scoperta ha riacceso i, anche se con molta probabilità un porting è ancora lontano. Blizzard, infatti, ha confermato tramite i forum che vuole rendere il gioco più accessibile tramite ildel gamepad. Ovviamente, questo non significa che il vociferatosia completamente fuori discussione ma, al momento, la società è focalizzata nell'aiutare più persone a godersi il titolo."Questa non è esattamente la nostra intenzione".Leggi altro...

Powned_IT : #WorldOfWarcraft Freehold Mythic +18 completata senza l'aiuto di alcun curatore! - DailyQuestIT : Gli ultimi interventi su #worldofwarcraft, sia per la versione retail che #WowClassic - Eurogamer_it : Blizzard apre le porte dell'alpha di Shadowlands, la nuova espansione di World of Warcraft. Ecco che ne pensiamo. - Mattia_MiNe : Livelliamo tutti insieme! Unisciti anche te! [ World of Warcraft ] - Eurogamer_it : Il nuovo dungeon di #WorldOfWarcraft introduce il genere roguelike nel gioco. -