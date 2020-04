Slitta a domani il Cdm su Def e scostamento di bilancio

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La riunione del Consiglio dei Ministri, inizialmente convocata per stasera alle 21,. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri si dovrebbe occupare del Def e della Relazione sullodiper far fronte alla crisi economica determinata dalla pandemia di coronavirus.

