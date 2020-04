Sampdoria, Ranieri: «Maxi ritiro? I calciatori danno i numeri» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sampdoria, Ranieri teme il ritiro blindato: «I giocatori danno i numeri già ora. Fra un po’ parlano coi muri» Intervistato da Il Corriere della Sera, Claudio Ranieri si è detto preoccupato sulla prospettiva di un lungo ritiro blindato. Il tecnico della Sampdoria teme per lo stato psicologico dei suoi calciatori: «Sono chiusi in casa da quasi due mesi e stanno dando i numeri. Tra un po’ parlano con i muri. Molti sono da soli, con la famiglia lontana. E dovrei portarli in ritiro un altro mese con la prospettiva di tenerli isolati anche durante le partite? Sarebbero quattro mesi di clausura, non è credibile». «Le nostre case sono diventate il posto più sicuro del mondo perché dovremmo andare in albergo ed entrare in contatto con il personale della struttura? Questo vale anche per tutto il gruppo ... Leggi su calcionews24 Sampdoria - il ricordo di Ranieri sul Napoli : "Ai tempi feci una scommessa con Ferlaino..."

Sampdoria, Ranieri teme il ritiro blindato: «I giocatori danno i numeri già ora. Fra un po' parlano coi muri» Intervistato da Il Corriere della Sera, Claudio Ranieri si è detto preoccupato sulla prospettiva di un lungo ritiro blindato. Il tecnico della Sampdoria teme per lo stato psicologico dei suoi calciatori: «Sono chiusi in casa da quasi due mesi e stanno dando i numeri. Tra un po' parlano con i muri. Molti sono da soli, con la famiglia lontana. E dovrei portarli in ritiro un altro mese con la prospettiva di tenerli isolati anche durante le partite? Sarebbero quattro mesi di clausura, non è credibile». «Le nostre case sono diventate il posto più sicuro del mondo perché dovremmo andare in albergo ed entrare in contatto con il personale della struttura? Questo vale anche per tutto il gruppo ...

