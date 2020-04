Polpette dell’Ikea | la ricetta da fare a casa

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Vi mancano le leggendariedell’Ikea? Durante il lockdown per l'emergenza coronavirus, c’è chi è andato in astinenza da sushi, chi pagherebbe al prezzo dell’oro una colazione con cappuccino e caffè al bar e chi, invece,bbe di tutto per un piatto di quellesvedesi che vengono servite nel colosso del mobile insieme al purè di patate e alla salsa di lamponi. Per venire incontro ai nostalgici, la multinazionale svedese ha diffuso la miticasul suo account Twitter inglese, illustrata proprio come si trattasse di un mobile da montare passo passo, insieme alladella salsa alla panna. È sufficiente avere a disposizione una decina di ingredienti, che potrebbero sembrare molti, ma che probabilmente ciascuno di voi ha già in dispensa o al frigorifero, come uova, cipolla, aglio, pangrattato, carne di ...