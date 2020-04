Irlanda del Nord, è ufficiale: il c.t. Michael O’Neill lascia dopo 8 anni (Di mercoledì 22 aprile 2020) Decisione ufficiale da parte del commissario tecnico Michael O’Neill che dopo 8 anni ha deciso di lasciare l’Irlanda del Nord L’Irlanda del Nord dovrà cercare un nuovo commissario tecnico nei prossimi giorni. Il c.t. Michael O’Neill infatti ha deciso di lasciare il suo incarico dopo ben 8 anni: la decisione è ufficiale. «È il momento giusto per fare questo passo» ha detto il tecnico che ora si dedicherà solo all’avventura con lo Stoke City. La nazionale Nordirlandese si è qualificata per i play-off per gli Europei, dove affronterà la Bosnia. 💚 Thank you, Michael 👏🏻#GAWA #ThankYouMichael — Northern Ireland (@NorthernIreland) April 22, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Michael O’Neill dopo otto anni non è più c.t. dell’Irlanda del Nord : colpa della pandemia

