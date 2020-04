Girandole galattiche à gogo | rivelata la presenza di un gran numero di galassie rotanti a

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 aprile 2020) I nuovi risultati di un’ambiziosa survey del cielo, chiamata Alpine, rivelano ladi undia forma di disco, già presenti nell’universo ben prima di quanto si sia sempre ritenuto possibile. Sono stati pubblicati su The Astrophysical Journal Supplement Series e tra gli autori compaiono molti ricercatori Inaf, in particolare dell’Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di Bologna, dell’Osservatorio astronomico di Padova e dell’Osservatorio astrofisico di Arcetri. Crediti: Michele Ginolfi (collaborazione Alpine); Alma (Eso / Naoj / Nrao); Nasa / Jpl-Caltech / R. Hurt (Ipac) Il programma Alpine, acronimo di Alma Large Program to Investigate C+ at Early Times, utilizza i dati ottenuti da 70 ore di osservazioni del cielo con Alma (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array) in Cile, in combinazione ...