Better Call Saul 6: quando esce ed anticipazioni sulla serie (Di mercoledì 22 aprile 2020) Better Call Saul 6: quando esce ed anticipazioni sulla serie Non è ancora conosciuta la data di uscita del nuovo capitolo di Better Call Saul. La sesta stagione della serie tv, che mostra gli avvenimenti precedenti alla trama di Breaking Bad e che allo stesso tempo ne è lo spin-off, vedrà la luce molto probabilmente non prima del 2021. Non si hanno ancora notizie attendibili neanche sul mese di uscita, ma quasi certamente bisognerà attendere la metà del prossimo anno per seguire i nuovi intrecci della storia dell’avvocato Jimmy McGill/Saul Goodman, che abbiamo conosciuto bene anche appunto in Breaking Bad, dov’era il legale di fiducia dei protagonisti Walter White e Jessie Pinkman. Quel che è certo è che con la sesta stagione la serie arriverà alla conclusione. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui ... Leggi su termometropolitico Mancano solo dieci episodi tra la fine di Better Call Saul e l’inizio di Breaking Bad

Better Call Saul 6 farà a meno di Kim? L’ultima stagione dello spin-off di Breaking Bad pronta per il 2021

Top Ten Netflix 22 Aprile : classifica stabile - Too Hot To Handle in testa - rientra Better Call Saul (Di mercoledì 22 aprile 2020)6:edNon è ancora conosciuta la data di uscita del nuovo capitolo di. La sesta stagione dellatv, che mostra gli avvenimenti precedenti alla trama di Breaking Bad e che allo stesso tempo ne è lo spin-off, vedrà la luce molto probabilmente non prima del 2021. Non si hanno ancora notizie attendibili neanche sul mese di uscita, ma quasi certamente bisognerà attendere la metà del prossimo anno per seguire i nuovi intrecci della storia dell’avvocato Jimmy McGill/Goodman, che abbiamo conosciuto bene anche appunto in Breaking Bad, dov’era il legale di fiducia dei protagonisti Walter White e Jessie Pinkman. Quel che è certo è che con la sesta stagione laarriverà alla conclusione. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui ...

LolloDiuks93 : RT @StorieASpicchi: Lunedì: The Last Dance Martedì: Better Call Saul Mercoledì: Tranquillo-Buffa su Sky E sto - missyoufilippo : RT @StorieASpicchi: Lunedì: The Last Dance Martedì: Better Call Saul Mercoledì: Tranquillo-Buffa su Sky E sto - RazzoIoMaIe : Better call Saul è una serie inarrivabile, da ogni punto di vista. La migliore che abbia mai avuto il piacere di g… - agellum : RT @SiculaMente_: Better call Saul è l’allievo che supera il maestro. È una serie perfetta da tutti i punti di vista: attori, antagonisti,… - StorieASpicchi : Lunedì: The Last Dance Martedì: Better Call Saul Mercoledì: Tranquillo-Buffa su Sky E sto -