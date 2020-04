Adriana Volpe e Teresanna Pugliese in diretta su IG | “Presenteremo un programma insieme…”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ieri sera,hanno fatto unasu Insatgram in compagnia dei fan. Le due donzelle si sono divertite a chiacchierare spaziando tra numerose tematiche, da quelle più leggere inerenti il GF VIP a quelle un po’ più importanti. Durante la conversazione, però, l’attenzione si è spostata su alcune dichiarazioni dell’ex conduttrice RAI, la quale aveva ammesso di avere voglia di tornare alla conduzione di qualche. Proprio su questo tema, la simpatica napoletana ha avuto qualcosa da dire. La confessione diNel bel mezzo dellaTra, quest’ultima ha palesato la sua voglia di tornare a condurre untutto suo. In seguito al grande successo riscosso durante questa edizione del reality show, sono in molti a chiedere che alla donna venga ...