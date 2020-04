Porrello | Tpl | proposta per restituzione parte abbonamento

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma – “L’emergenza Covid-19 con il successivo lockdown ha limitato, quando non bloccato, l’erogazione di servizi e prestazioni, in alcuni casi gia’ pagati dai cittadini, come nel caso degli abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico. Con scuole e aziende chiuse finora i cittadini hanno visto ‘congelato’ un intero mese, che diventeranno due il 4 maggio, e non reputo giusto che l’onere ricada totalmente sulle tasche dei cittadini che scelgono di muoversi con i mezzi pubblici, visto che non causato da loro.” “Ho proposto con una mozione che impegna la Regione ad istituire un fondo per restituire i mesi persi agli abbonati con un reddito Isee inferiore a 25mila euro, i nuclei familiari numerosi, o con figli disabili a carico e gli invalidi civili o di guerra. Chi si rivolgera’ al fondo e vedra’ accolta la ...