L’annuncio di Conte | “Riaperture dal 4 maggio Entro domenica piano differenziato tra le

Leggi su tpi

(Di martedì 21 aprile 2020) Fase 2,: “No all’improvvisazione,strutturatofine settimana” “In questa fase non possiamo permetterci di agire affidandoci all’improvvisazione. Non possiamo abbandonare la linea della massima cautela, anche nella prospettiva della ripartenza. Non possiamo affidarci a decisioni estemporanee pur di assecondare una parte dell’opinione pubblica o di soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche Regioni”. Lo ha scritto questa mattina il premier Giuseppesul suo profilo Facebook, in cui annuncia l’intenzione di comunicare il suoquesta settimana. “Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questoe di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma” per la fase 2 del Coronavirus. “Una previsione ragionevole ...