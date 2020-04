Intrappolati in un' eterna domenica

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 aprile 2020) La televisione punta sull’empatia, cerca di stimolare l’emozione, far scendere una lacrima di commozione, dalla pubblicità, ai programmi televisivi, ad alcuni telegiornali che usano colonne sonore strazianti mentre mostrano immagini di personale sanitario allo stremo delle forze. Si apre un capitolo sull’orgoglio italiano, rivediamo Sophia chiamare Benigni a ritirare l’Oscar, le frecce tricolore, la bandiera, i nostri atleti tagliare traguardi, alzare trofei, le immagini di paesaggi sfacciatamente belli che il mondo ci invidia. Tutto il meglio dell’Italia tirato fuori in ogni occasione web, video o radio.Non si scappa dal patriottismo in questi giorni, in questi mesi, forse per altri e altri ancora. L’orgoglio è un sentimento molto forte, ti gonfia il petto come una vela sottovento, ti bagna gli occhi ma fa stringere i pugni e tirar ...