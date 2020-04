Il video della contestazione a Conte in Senato (Di martedì 21 aprile 2020) “Che dici? Non sfottere! Bugiardo! Vergogna”: così i Senatori della Lega hanno apostrofato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte quando ha assicurato “il massimo dialogo” all’opposizione nell’emergenza coronavirus. “Un po’ di rispetto, per cortesia”, ha detto la presidente Elisabetta Alberti Casellati per riportare la calma. Il Senatore del MoVimento 5 Stelle Gianluca Castaldi ha pubblicato il video della Contestazione. Il video della Contestazione a Conte in Senato La rabbia dei Senatori della Lega si può facilmente collegare all’asfaltata sul MES ricevuta durante la conferenza stampa dopo l’Eurogruppo che aveva scatenato la rissa con Salvini e Meloni. Oggi invece Conte è tornato a tendere la mano all’opposizione: “In un momento così difficile desidero confermare la piena ... Leggi su nextquotidiano Bologna - i rintocchi della campana nella piazza deserta : così si celebra l’anniversario della Liberazione. I video in diretta Facebook

Natale di Roma - Mibact : Pantheon superstar - in un video rivive uno dei primi effetti speciali della storia

Michelle Hunziker fa la “telecronaca” della quarantena in famiglia : il video-tour per la sua villa di Bergamo (Di martedì 21 aprile 2020) “Che dici? Non sfottere! Bugiardo! Vergogna”: così iriLega hanno apostrofato il presidente del Consiglio Giuseppequando ha assicurato “il massimo dialogo” all’opposizione nell’emergenza coronavirus. “Un po’ di rispetto, per cortesia”, ha detto la presidente Elisabetta Alberti Casellati per riportare la calma. Ilre del MoVimento 5 Stelle Gianluca Castaldi ha pubblicato il. IlinLa rabbia deiriLega si può facilmente collegare all’asfaltata sul MES ricevuta durante la conferenza stampa dopo l’Eurogruppo che aveva scatenato la rissa con Salvini e Meloni. Oggi inveceè tornato a tendere la mano all’opposizione: “In un momento così difficile desidero confermare la piena ...

reportrai3 : Chi ha spammato fake news sul coronavirus e perché? Lunedì prossimo #Report ve lo racconterà attraverso un viaggio… - OfficialASRoma : Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, ASSIEME ???? Auguri… - reportrai3 : Uno dei siti più violenti e virali della galassia anti-bergogliana è Gloria TV. La redazione ha sede in Svizzera.… - malumichi : RT @OfficialASRoma: Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, ASSIEME ???? Auguri #Roma!… - hiddlesthug : RT @palermoyberlin: Momento più soddisfacente di tutte le quattro stagioni della Casa di Carta. -

Ultime Notizie dalla rete : video della Roma e Lazio, i video per il Natale della città Sky Sport Sanità: Giornata salute donna, attivo numero verde con 100 dottoresse

Quest’anno, in considerazione della pandemia da Covid-19, iniziative di sensibilizzazione e prevenzione ... con dati ed una sessione dedicata a chi rivolgersi. Il sito sarà inoltre arricchito da video ...

Roma e Lazio, i video social per festeggiare il Natale della Capitale

Buon compleanno Roma! Oggi, 21 aprile 2020, la città eterna festeggia il suo Natale e per celebrare i 2.773 anni della Capitale d'Italia Roma e Lazio hanno postato due emozionanti video sui rispettivi ...

Quest’anno, in considerazione della pandemia da Covid-19, iniziative di sensibilizzazione e prevenzione ... con dati ed una sessione dedicata a chi rivolgersi. Il sito sarà inoltre arricchito da video ...Buon compleanno Roma! Oggi, 21 aprile 2020, la città eterna festeggia il suo Natale e per celebrare i 2.773 anni della Capitale d'Italia Roma e Lazio hanno postato due emozionanti video sui rispettivi ...