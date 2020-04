Guariscono dal Covid-19 ma si risvegliano con la pelle nera (Di martedì 21 aprile 2020) Sono guariti dal Covid-19 ma si sono svegliati sul letto del reparto di Rianimazione con la pelle nera. Si tratta di due medici cinesi del Wuhan Central Hospital. La notizia sta facendo il giro del mondo. I due dottori sono stati contagiati dal coronavirus e si dono ammalati gravemente. Sono stati sottoposti alla cura anti Covid ma al risveglio non credevano ai propri occhi. La loro pelle era di un colore più scuro del normale. Secondo i medici dell’ospedale cinese si tratterebbe di un effetto collaterale di un farmaco usato contro il Sars-cov-2. Il racconto dei medici diventati neri è stato raccontato da un servizio della tv Ccvt e ripreso dal Daily Mail. Il dottor Yi Fan e Hu Weifeng, 42 anni entrambi, si sono svegliati dopo oltre un mese in terapia intensiva. La loro pelle ha assunto una pigmentazione nera a causa di u malfunzionamento del fegato. Secondo i ... Leggi su direttasicilia Coronavirus - padre e figlio guariscono insieme : l’emozione del loro abbraccio all’ospedale Cotugno di Napoli (Di martedì 21 aprile 2020) Sono guariti dal-19 ma si sono svegliati sul letto del reparto di Rianimazione con la. Si tratta di due medici cinesi del Wuhan Central Hospital. La notizia sta facendo il giro del mondo. I due dottori sono stati contagiati dal coronavirus e si dono ammalati gravemente. Sono stati sottoposti alla cura antima al risveglio non credevano ai propri occhi. La loroera di un colore più scuro del normale. Secondo i medici dell’ospedale cinese si tratterebbe di un effetto collaterale di un farmaco usato contro il Sars-cov-2. Il racconto dei medici diventati neri è stato raccontato da un servizio della tv Ccvt e ripreso dal Daily Mail. Il dottor Yi Fan e Hu Weifeng, 42 anni entrambi, si sono svegliati dopo oltre un mese in terapia intensiva. La loroha assunto una pigmentazionea causa di u malfunzionamento del fegato. Secondo i ...

