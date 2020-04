Giroud-Mertens, solo uno sbarcherà all'Inter: il motivo. E c'è una preferenza (Di martedì 21 aprile 2020) L'attacco dell'Inter della prossima stagione potrebbe essere molto diverso da quello attuale. Tanto, ovviamente, dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez, ma tra i numerosi nomi in ballo in entrata, oltre al sempre presente Olivier Giroud, si fa avanti con forza la candidatura di Dries Mertens: il belga vede al momento bloccato il rinnovo di contratto col Napoli ed è tentato dal trasferimento in nerazzurro, dove ritroverebbe l'amico e connazionale Lukaku e andrebbe a rimpiazzare Alexis... Leggi su 90min CorSport : l’Inter riflette su Mertens. Lui o Giroud per il colpo a parametro zero (Di martedì 21 aprile 2020) L'attacco dell'della prossima stagione potrebbe essere molto diverso da quello attuale. Tanto, ovviamente, dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez, ma tra i numerosi nomi in ballo in entrata, oltre al sempre presente Olivier, si fa avanti con forza la candidatura di Dries: il belga vede al momento bloccato il rinnovo di contratto col Napoli ed; tentato dal trasferimento in nerazzurro, dove ritroverebbe l'amico e connazionale Lukaku e andrebbe a rimpiazzare Alexis...

MarisciaFox : RT @DoctorStrowman: Giroud Mertens coppia di riserva Sarebbero titolari in tutto il resto della serie A MADRE MIA - Davide_kun85 : RT @DoctorStrowman: Giroud Mertens coppia di riserva Sarebbero titolari in tutto il resto della serie A MADRE MIA - pignafisherman : RT @FraPolll2: giroud mertens vidal, più che calciomercato l’Inter sta facendo razzia nelle rsa - FraPolll2 : giroud mertens vidal, più che calciomercato l’Inter sta facendo razzia nelle rsa - jnterista494_4 : @Mr88___ Va be uno tra mertens e giroud lo prenderei senza spendere. Meglio mertens che sarebbe un gran colpo. -