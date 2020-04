Dieta con riso al cavolfiore, controlli i carboidrati e dimagrisci (Di martedì 21 aprile 2020) Perfetto per chi vuole tenere sotto controllo i carboidrati e dimagrire senza rinunciare al gusto, il riso al cavolfiore contiene vitamine, minerali e, per quanto riguarda l’aspetto, è in tutto e per tutto simile al riso vero e proprio. La preparazione è molto semplice. Si inizia lavando e asciugando una testa di cavolfiore e si prosegue tagliandola in quattro pezzi di grandi dimensioni. Questi ultimi, devono essere grattugiati con la stessa grattugia che si utilizza per il formaggio. In questo modo, è possibile ottenere dei pezzi delle medesime dimensioni dei chicchi di riso cotto (in mancanza della grattugia si può utilizzare il robot da cucina). A questo punto, bisogna rimuovere l’umidità utilizzando un panno di carta assorbente. Il riso al cavolfiore è pronto e può essere consumato crudo o saltato in padella con un filo ... Leggi su dilei Dieta con vitamina D : ti tonifichi e rafforzi le ossa

