Conte in Senato | «App Immuni su base volontaria | chi non la scaricherà non avrà

borghi_claudio : Oggi alle 15 in Senato e alle 17.30 alla Camera ci sarà l'informativa (ricordiamo: scandalosamente senza votazione)… - borghi_claudio : Sbaglio o conte ha la voce un po' tremolante? E con che coraggio parla di coinvolgimento del Parlamento? #Senato - SkyTG24 : #Coronavirus?? L’informativa di #Conte in Senato - samuele26572 : RT @borghi_claudio: Al Senato per la Lega risponderà a conte @AlbertoBagnai Alla Camera risponderà @MolinariRik - joseadss : RT @borghi_claudio: Sbaglio o conte ha la voce un po' tremolante? E con che coraggio parla di coinvolgimento del Parlamento? #Senato -

Conte Senato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Conte Senato