Asia Argento retroscena su Pechino Express: “Non ho ancora visto i soldi” (Di martedì 21 aprile 2020) Pechino Express, Asia Argento svela un retroscena sull’incidente: “Pantomima sul dolore” Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente è finito esattamente una settimana fa ed è stato vinto da Le Collegiali, tuttavia tra i vari concorrenti c’erano anche Vera Gemma e Asia Argento, quest’ultima però ha dovuto abbandonare il reality di Costantino Della Gherardesca a causa di un incidente al ginocchio. Oggi, in una diretta su Instagram con Vera, l’attrice ha svelato in maniera molto schietta dei retroscena sul programma, facendo intendere che abbia speculato sul loro dolore e che le varie dinamiche tra i concorrenti siano finti. Innanzitutto sulla ricompensa si è sfogata ammettendo: “Lo voglio dire, fatemi causa non me ne frega, a me non mi ha pagato nessuno, mi hanno dato il mimino garantito non ho visto ancora i ... Leggi su lanostratv Asia Argento chi è? Biografia : età - altezza - Instagram e vita privata

Anna Lou Castoldi : tutto sulla vita della figlia di Morgan e Asia Argento

Somiglianza tra Francesca Manzini e Asia Argento (Di martedì 21 aprile 2020)svela unsull’incidente: “Pantomima sul dolore”-Le stagioni dell’Oriente è finito esattamente una settimana fa ed è stato vinto da Le Collegiali, tuttavia tra i vari concorrenti c’erano anche Vera Gemma e, quest’ultima però ha dovuto abbandonare il reality di Costantino Della Gherardesca a causa di un incidente al ginocchio. Oggi, in una diretta su Instagram con Vera, l’attrice ha svelato in maniera molto schietta deisul programma, facendo intendere che abbia speculato sul loro dolore e che le varie dinamiche tra i concorrenti siano finti. Innanzitutto sulla ricompensa si è sfogata ammettendo: “Lo voglio dire, fatemi causa non me ne frega, a me non mi ha pagato nessuno, mi hanno dato il mimino garantito non hoi ...

Iosonolagomma : RT @lasoncini: Qualche anno fa ho scritto un pezzo sul NYT che Asia Argento decise fosse una vergogna esser stato pubblicato (vi ricordate… - framefound : Asia Argento and Daria Nicolodi in La terza madre (2007) - Giusepp63666448 : @vfeltri Hai tanto criticato Asia Argento per aver limonato con un cane eppure oggi ti comporti esattamente come le… - Angela23763271 : RT @lasoncini: Qualche anno fa ho scritto un pezzo sul NYT che Asia Argento decise fosse una vergogna esser stato pubblicato (vi ricordate… - ErBocio : RT @lasoncini: Qualche anno fa ho scritto un pezzo sul NYT che Asia Argento decise fosse una vergogna esser stato pubblicato (vi ricordate… -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Argento Asia Argento retroscena su Pechino Express: “Non ho ancora visto i soldi” LaNostraTv Asia Argento retroscena su Pechino Express: “Non ho ancora visto i soldi”

Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente è finito esattamente una settimana fa ed è stato vinto da Le Collegiali, tuttavia tra i vari concorrenti c’erano anche Vera Gemma e Asia Argento, quest’ultima ...

I concorrenti di Too hot to handle, reality Netflix dov'è vietato fare sesso

Barbara Alberti sul Me Too: "Jimmy Bennett ha fatto ad Asia Argento ciò che lei fece a Weinstein" In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, Barbara Alberti ha espresso la sua opinione su alcune ...

Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente è finito esattamente una settimana fa ed è stato vinto da Le Collegiali, tuttavia tra i vari concorrenti c’erano anche Vera Gemma e Asia Argento, quest’ultima ...Barbara Alberti sul Me Too: "Jimmy Bennett ha fatto ad Asia Argento ciò che lei fece a Weinstein" In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, Barbara Alberti ha espresso la sua opinione su alcune ...