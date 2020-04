Vittorio Feltri Tuona Contro Lorella Cuccarini e Alberto Matano! (Di lunedì 20 aprile 2020) Vittorio Feltri è noto per andare dritto al punto senza giri di parole e se deve dire qualcosa Contro qualcuno non si fa certo problemi. Il giornalista, ultimamente, ha Tuonato Contro il programma di Rai 1 La vita in diretta, contenitore pomeridiano di informazione e intrattenimento condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Ecco i dettagli. Il giornalista Vittorio Feltri non ha certo mezze misure, e se deve dire la sua va dritto al dunque, senza troppi giri di parole. Ultimamente è spesso ospite in varie trasmissioni televisive nelle vesti di opinionista ed anche sui suoi social non risparmia nessuno dai suoi attacchi e commenta programmi e personaggi televisivi. Gli ultimi ad essere finiti sotto attacco sono Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La conduttrice e il giornalista quest’anno sono i padroni di casa de La vita in diretta, contenitore di informazione e ... Leggi su gossipnews.tv Vittorio Feltri critica duramente La Vita In Diretta : “Fa schifo”

La Vita in Diretta : Vittorio Feltri durissimo sul programma

Coronavirus - Vittorio Feltri : "Gli esperti portano sfiga. Il vaccino? Quando saremo tutti morti" (Di lunedì 20 aprile 2020)è noto per andare dritto al punto senza giri di parole e se deve dire qualcosaqualcuno non si fa certo problemi. Il giornalista, ultimamente, hatoil programma di Rai 1 La vita in diretta, contenitore pomeridiano di informazione e intrattenimento condotto daMatano. Ecco i dettagli. Il giornalistanon ha certo mezze misure, e se deve dire la sua va dritto al dunque, senza troppi giri di parole. Ultimamente è spesso ospite in varie trasmissioni televisive nelle vesti di opinionista ed anche sui suoi social non risparmia nessuno dai suoi attacchi e commenta programmi e personaggi televisivi. Gli ultimi ad essere finiti sotto attacco sonoMatano. La conduttrice e il giornalista quest’anno sono i padroni di casa de La vita in diretta, contenitore di informazione e ...

LegaSalvini : VITTORIO FELTRI ALL’ATTACCO: CONTE NON E’ UN PREMIER, E’ UN INTRATTENITORE TELEVISIVO - VIDEO - lancellone : RT @iltrumpo: Vittorio Feltri: 'Al Nord lavoriamo e non corriamo in strada a suonare il mandolino'. A lui è bastato suonare il campanello… - proietta : RT @Nonha_stata: Ci tenevo a comunicare a Vittorio Feltri che la mia famiglia terrona per il #25aprile #BellaCiao non la accompagnerà col… - Ladyesmeralda31 : RT @cicciogia: Vittorio Feltri: 'Noi del Nord lavoriamo mentre al Sud stanno tutto il giorno in strada a suonare il mandolino'. Direttore,… - NioSan84 : RT @iltrumpo: Vittorio Feltri: 'Al Nord lavoriamo e non corriamo in strada a suonare il mandolino'. A lui è bastato suonare il campanello… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Feltri Vittorio Feltri contro Francesco Boccia: "È soltanto un pallino" LiberoQuotidiano.it "Il Nord si ribellerà alla dittatura romanfoggiana", Feltri torna ad attaccare il Sud dei "manutengoli ingordi: "Secessione"

L'iidiosincrasia che Vittorio Feltri nutre per il mezzogiorno è ormai nota ai più, sentimento sdoganato da tempo che il direttore del quotidiano Libero non perde mai l'occasione di palesare. E così è ...

La Vita in Diretta: Vittorio Feltri durissimo sul programma

La Vita in Diretta, Vittorio Feltri tuona durante la diretta: “Fa schifo”. Cinguettio di fuoco anche contro Tagadà (La7) di Tiziana Panella Vittorio Feltri si traveste da critico televisivo e ‘picchia ...

L'iidiosincrasia che Vittorio Feltri nutre per il mezzogiorno è ormai nota ai più, sentimento sdoganato da tempo che il direttore del quotidiano Libero non perde mai l'occasione di palesare. E così è ...La Vita in Diretta, Vittorio Feltri tuona durante la diretta: “Fa schifo”. Cinguettio di fuoco anche contro Tagadà (La7) di Tiziana Panella Vittorio Feltri si traveste da critico televisivo e ‘picchia ...