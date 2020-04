Napoli, bomba nella notte devasta salumeria: è racket (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa notte alle 3.30 è stata fatta esplodere una bomba artigianale davanti a una saracinesca di una salumeria tra via Nazionale e via Ferrara, nella zona di Poggioreale a Napoli. Il forte boato è stato sentito a distanza di chilometri e la salumeria è andata parzialmente distrutta. I proprietari contattati dalla polizia hanno riferito di non aver avuto minacce ma tutto porta ad un’azione della camorra legata ad intimidazioni per le richieste di pizzo che pur in emergenza coronavirus continuano senza sosta, soprattutto per le ditte che sono aperte. L'articolo Napoli, bomba nella notte devasta salumeria: è racket proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Napoli : bomba carta esplosa davanti ad attività commerciale

Bomba in banca a Napoli Est : malviventi scappano col bottino

La bomba : “Messi presto a Napoli - gradirebbe la destinazione. Club in Spagna per trattare - passi in avanti” (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questaalle 3.30 è stata fatta esplodere unaartigianale davanti a una saracinesca di unatra via Nazionale e via Ferrara,zona di Poggioreale a. Il forte boato è stato sentito a distanza di chilometri e laè andata parzialmente distrutta. I proprietari contattati dalla polizia hanno riferito di non aver avuto minacce ma tutto porta ad un’azione della camorra legata ad intimidazioni per le richieste di pizzo che pur in emergenza coronavirus continuano senza sosta, soprattutto per le ditte che sono aperte. L'articolo: èproviene da Anteprima24.it.

mattinodinapoli : Il racket torna a colpire a Napoli: bomba davanti a panificio al Vasto - cronachecampane : Napoli, bomba carta danneggia saracinesca di un negozio di via Ferrara - castell32082033 : RT @DaniGenna: Non decidi dove ti scoppia la bomba... Se fosse scoppiata a Napoli sai che casino che avresti fatto! #NonelArena - Annetta81259097 : RT @DaniGenna: Non decidi dove ti scoppia la bomba... Se fosse scoppiata a Napoli sai che casino che avresti fatto! #NonelArena -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli bomba Il racket torna a colpire a Napoli: bomba davanti a panificio al Vasto Il Mattino Il racket torna a colpire a Napoli: bomba davanti a panificio al Vasto

Un ordigno è stato fatto esplodere davanti la saracinesca di un panificio la scorsa notte a Napoli. L'esplosione è avvenuta in via Ferrara, nel quartiere Vasto. Un'auto parcheggiata nelle vicinanze ha ...

Napoli, due chili di esplosivo in auto: scattano le manette per due uomini

Per quanto riguarda le due bombe i militari dell’arma hanno deciso di farne brillare uno grazie all’intervento degli artificieri del comando dei Carabinieri di Napoli. Il secondo ordigno si trova ora ...

Un ordigno è stato fatto esplodere davanti la saracinesca di un panificio la scorsa notte a Napoli. L'esplosione è avvenuta in via Ferrara, nel quartiere Vasto. Un'auto parcheggiata nelle vicinanze ha ...Per quanto riguarda le due bombe i militari dell’arma hanno deciso di farne brillare uno grazie all’intervento degli artificieri del comando dei Carabinieri di Napoli. Il secondo ordigno si trova ora ...