ITALEXIT, FINANCIAL TIMES "POSSIBILE, L'EUROPA FINIREBBE"/ "Italia a rischio default" (Di martedì 21 aprile 2020) ITALEXIT distruggerebbe l'EUROPA. FINANCIAL TIMES: "default, Italia a rischio", secondo Wolfgang Munchau l'UE deve fornire aiuti concreti per la crisi. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 21 aprile 2020)distruggerebbe l': "", secondo Wolfgang Munchau l'UE deve fornire aiuti concreti per la crisi.

leonemaschio : RT @investigator113: 'L'Italia è più in pericolo di quanto pensi la Ue', scrive il Financial Times - cbatcaselli : ''AIUTARE L'ITALIA E' UN'ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DEL SOVRANISMO' L’ARTICOLO PRINCIPE DEL“FINANCIAL TIMES’’, … - investigator113 : 'L'Italia è più in pericolo di quanto pensi la Ue', scrive il Financial Times - investigator113 : 'L'Italia è più in pericolo di quanto pensi la Ue', scrive il Financial Times - Poquelin_Cleant : @vito_de_masi @Luca_Mussati @BrandinoUgo @Giulio_Tremonti @lemonfromRome Tutto questo è da dimostrare. SI ricorda l… -