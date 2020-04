Francesco Totti e Ilary Blasi si stavano lasciando per colpa di un gatto: “Giorni di gelo…” (Di lunedì 20 aprile 2020) Francesco Totti realizza una diretta IG con Bobo Vieri In questo periodo di quarantena prolungata per il Covid-19, molti personaggi del mondo dello spettacolo e non realizzano delle dirette su Instagram per passare il tempo ma anche per avere un contatto diretto coi follower. Qualche ora fa ne ha realizzata una Francesco Totti, ex Capitano della Roma che si è confrontato con un altro campione di calcio, Bobo Vieri. I due hanno raccontato degli aneddoti divertenti sulle loro carriere ma anche della vita privata. Ad esempio, Er Pupone ha confessato che tempo fa ha rischiato di lasciarsi con la moglie Ilary Blasi. Il motivo? Un gatto senza peli. In pratica l’ex Letterina di Passaparola voleva a tutti costi un micio di quella razza mentre lui assolutamente no. Addirittura tra i due ci sono stati due giorni di gelo non rivolgendosi nemmeno la parola. Francesco Totti e Ilary ... Leggi su kontrokultura Francesco Totti "Con Pallotta non torno alla Roma"/ "Ho dato tutto - trattato male"

