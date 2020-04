Crolla il prezzo dei petrolio | ai minimi dal 1986 Nuove ondate migratorie dai paesi

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 aprile 2020) La diminuzione brusca della domanda diprovocata dall’epidemia e dai lockdown in tutto il mondo ha innescato un crollo storico delsul Wti (il marker per i produttori Usa), del -40,5% a New York, portandolo aidala 10,34 dollari al barile. In Texas, alcuni acquirenti sono arrivati ad offrire anche due soli dollari per barile, secondo quanto riportato da Bloomberg. La ragione di un tracollo così disastroso è semplice: non si sa più dove metterlo. Le scorte sono al massimo, le aree di stoccaggio sono a un passo dalla saturazione, e le probabilità che ilpossa arrivare in territorio negativo, con produttori disposti a pagare pur di disfarsene, si fanno sempre più alte. Il crollo dele la temuta recessione da coronavirus hanno avuto effetti sui mercati finanziari. Le borse europee hanno ...