Cristiano Ronaldo e la vita a «zero regole» | tra feste di compleanno e allenamenti

(Di lunedì 20 aprile 2020) Confinato – ma proprio per niente – nella dorata clausura della sua villa di Madeira, Cristiano Ronaldo continua a suscitare polemiche. L’ultima riguarda una foto di gruppo postata in queste ore sui profili social. Foto decisamente poco opportuna e per niente rispettosa delle misure di distanziamento sociale. Il fuoriclasse portoghese e la compagna Georgina Rodriguez hanno partecipato alla festa di compleanno della nipote in un ristorante privato di famiglia. C’erano circa venti persone, come si vede chiaramente dal video postato dalla sorella di Cristiano, Elma Aveiro. Sui social si è scatenata una bufera.