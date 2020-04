Coronavirus | non solo app anti-contagio | esistono altre soluzioni per i meno tecnologici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) A rischio di sembrare esagerato ilsta tirando fuori il meglio di noi. Intendiamoci, non sono certo un supporter de “la crisi è un opportunità” oppure “andrà tutto bene”, non è nel mio modo di vedere. Una Crisi è una crisi: una cosa pericolosa, che crea danni immediati e ricadute durante gli anni. Tuttavia c’è da osservare, tutti i giorni, quanto singoli individui e aziende stiano cercando di fare il massimo per dare supporto agli altri. Dagli artisti che improvvisano live session (come quello di venerdì 17 della talentuosa violinista asiatica Lena Yokoyama) a corsi on line gratuiti che fanno manager per supportare le aziende. E le aziende non sono da. Qualche settimana fa ho intervistato Armani Group e Lisanza per comprendere la loro riconversione (temporanea, si intende) per produrre camici ...