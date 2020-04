Buon compleanno Elisabetta II | 94 anni da record in 20 curiosità

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) La regina Elisabetta II il 21 aprile 2020 compie 94 anni, ma per la prima volta in 68 anni di regno non verrà festeggiata con altrettanti colpi di cannone sparati dai giardini di Green Park, vicino a Buckingham Palace. Non sarebbe appropriato. La Gran Bretagna, come il resto del mondo, sta affrontando l’emergenza coronavirus. E la sovrana è in auto-isolamento ormai da settimane al castello di Windsor. The Queen, che è salita al trono a 25 anni, dopo la morte di papà Giorgio VI, riceverà lì gli auguri dei quattro figli (Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo) e dei tanti nipoti e bisnipoti.