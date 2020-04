Fase 2, si potrà uscire, fare passeggiate e andare a correre? In bilico la riapertura dei parchi: tutte le ipotesi (Di domenica 19 aprile 2020) C’è indubbiamente grandissima attesa da parte di tutti i cittadini italiani in vista del prossimo decreto nazionale che entrerà in vigore a partire dal 4 maggio con l’obiettivo di rendere meno rigide le misure restrittive imposte per limitare la diffusione del Coronavirus nel Bel Paese. Il Premier Giuseppe Conte, nel frattempo, ha già respinto la proposta avanzata da alcune regioni per anticipare prima del 4 maggio l’inizio della cosiddetta Fase 2 spiegando che “gli effetti di contenimento del virus non sono tali da consentire di venir meno agli obblighi attuali”. Le nuove norme, come riportato dal Corriere della Sera, dovrebbero consentire ai cittadini una maggiore libertà di movimento. Il governo dovrebbe infatti allentare il divieto di fare sport all’aperto (e jogging), permettendo alle persone di uscire di casa da sole ... Leggi su oasport Coronavirus fase 2 - le Regioni potranno chiudere i loro confini

Coronavirus riaperture - elenco delle attività che potranno ripartire con la fase 2

Chissà se nella fase due si potrà scegliere se rimanere nella fase uno… (Di domenica 19 aprile 2020) C’è indubbiamente grandissima attesa da parte di tutti i cittadini italiani in vista del prossimo decreto nazionale che entrerà in vigore a partire dal 4 maggio con l’obiettivo di rendere meno rigide le misure restrittive imposte per limitare la diffusione del Coronavirus nel Bel Paese. Il Premier Giuseppe Conte, nel frattempo, ha già respinto la proposta avanzata da alcune regioni per anticipare prima del 4 maggio l’inizio della cosiddetta2 spiegando che “gli effetti di contenimento del virus non sono tali da consentire di venir meno agli obblighi attuali”. Le nuove norme, come riportato dal Corriere della Sera, dovrebbero consentire ai cittadini una maggiore libertà di movimento. Il governo dovrebbe infatti allentare il divieto disport all’aperto (e jogging), permettendo alle persone didi casa da sole ...

Corriere : Coronavirus, ecco come prende forma la «fase 2». Si potrà fare sport all'aperto anche lontano da casa, e prima di s… - OA_Sport : Fase 2, si potrà uscire, fare passeggiate e andare a correre? In bilico la riapertura dei parchi: tutte le ipotesi - Carla82495714 : RT @Corriere: Coronavirus, ecco come prende forma la «fase 2». Si potrà fare sport all'aperto anche lontano da casa, e prima di salire sul… - SalPerfetto : RT @Corriere: Coronavirus, ecco come prende forma la «fase 2». Si potrà fare sport all'aperto anche lontano da casa, e prima di salire sul… - FedeBVolpi : Ma leggo ovunque “fase due, si potrà fare sport all’aperto anche lontano da casa” certo la cosa più importante da c… -