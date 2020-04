Samp, Ranieri: «Giocare? Sì, ma ci deve essere la sicurezza» (Di sabato 18 aprile 2020) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sul momento che sta attraversando il nostro paese: «Ho una mia idea su tutto quello che stiamo vivendo e su come potremo uscirne. Tutto deve dipendere dai medici. Non conosciamo il virus, non sappiano fino a dove può arrivare, quali organi può mettere a rischio. Gli atleti sono macchine perfette, che dobbiamo spingere al massimo, con rispetto». RIPRESA – «Sono i medici che ci devono dire come fare. La comunità scientifica, i medici sociali che devono darci il parere positivo, dopo aver fatto tutti i test: cuore, polmoni, reni, perché non sappiamo il virus dove può colpire. Quando ... Leggi su calcionews24 Sampdoria - Ranieri : «Mi dispiacerà non poter abbracciare i miei giocatori»

