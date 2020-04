Il duello dei governatori. Più fandonie per tutti! (Di sabato 18 aprile 2020) Perché si dice una fandonia? Ci sono vari motivi. Il primo di essi è che la si dice perché si è certi che la propria reputazione pubblica non subirà un colpo. Perciò Attilio Fontana, il presidente della Lombardia, ha detto ieri tra le altre cose, che i provvedimenti che ha in animo di prendere sarebbero da considerare “la via lombarda alla libertà”. La via lombarda? Fa ridere. Alla libertà? Fa ridere ancora di più. Gli risponde dal sud lo sceriffo Vincenzo De Luca: “E allora chiuderò la Campania!”. Anch’egli dice una fandonia e purtroppo consapevole di poterla dire. Lui non ha i poteri per chiudere nemmeno piazza Plebiscito, ma sente l’ansia di dover competere col dirimpettaio lombardo e rispondere fandonia su fandonia. Perché lo fa? Anzi perché lo fanno? Perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 aprile 2020) Perché si dice una fandonia? Ci sono vari motivi. Il primo di essi è che la si dice perché si è certi che la propria reputazione pubblica non subirà un colpo. Perciò Attilio Fontana, il presidente della Lombardia, ha detto ieri tra le altre cose, che i provvedimenti che ha in animo di prendere sarebbero da considerare “la via lombarda alla libertà”. La via lombarda? Fa ridere. Alla libertà? Fa ridere ancora di più. Gli risponde dal sud lo sceriffo Vincenzo De Luca: “E allora chiuderò la Campania!”. Anch’egli dice una fandonia e purtroppo consapevole di poterla dire. Lui non ha i poteri per chiudere nemmeno piazza Plebiscito, ma sente l’ansia di dover competere col dirimpettaio lombardo e rispondere fandonia su fandonia. Perché lo fa? Anzi perché lo fanno? Perché ...

