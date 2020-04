Emiliano | «Ancora col Nord primo della classe Al Sud basta una grigliata per tornare

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 aprile 2020) «Sono un fan di De Luca, mi mette di buon umore. Ma non si può fare. E non è il momento per regolare i conti con le tante umiliazioni subìte dall’arroganza del». Il governatorePuglia, Michele, intervistato dal Fatto Quotidiano, prende posizione sulle parole del presidenteRegione Campania. De Luca ieri si è detto pronto a chiudere i confiniregione per proteggere il territorio dai contagiati del. L’Italia deve essere unita, dice, a maggior ragione in un momento come questo. «Quando le cose vanno male i popoli devono essere uniti. E noi siamo italiani». Il Fatto chiama in causa il CorriereSera, che scrive “s’afferma da più parti una sottile forma di revanscismo nei confrontisupposta grandeur lombardo-milanese”....