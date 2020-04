Coronavirus | Sileri | “Dall’Oms sembrano esserci stati ritardi e confusione | verificare il

(Di sabato 18 aprile 2020) “Ritardo e”. Lo ha detto il vice ministro della Salute Pierpaolo, ospite di “Petrolio”, su Rai2, rispondendo alle domande di Duilio Giammaria suigenerati dalla tardiva valutazione della portata del virus da parte dell’Oms. “E’ chiaro che, quando un organismo come l’Oms dà la linea d’indirizzo, è quella che inizi a seguire”, ha aggiunto. Sul tema delle Rsa,pensa che serva “verificarne il piu’ possibile”. Sul Pio Albergo Trivulzioaggiunge: “I Nas hanno verificato oltre 600 controlli alle Rsa italiane riscontrando per un 20% infrazioni derivanti da cattiva organizzazione e formazione del personale. Sul Pio Albergo Trivulzio la magistratura sta indagando ed e’ necessario aspettare gli esiti. E‘ ...

Ma Pierpaolo Sileri anticipa una riflessione in corso ... il Governatore De Luca potrebbe prorogare i divieti PrecedenteCompie 100 anni al tempo del Coronavirus. A Caselle in Pittari è festa per Zia ...MILANO – Compreso alla fine che i runner solitari non sono gli untori dell’epidemia di coronavirus, una delle misure che potrebbero rientrare nel ... La conferma arriva dal viceministro della Salute, ...