Coronavirus, l’indice di contagio R0 scende allo 0,8: si va verso la fase 2 (Di sabato 18 aprile 2020) La diffusione dell’infezione su scala nazionale sta calando: l’indice che restituisce in media il numero di persone contagiate da un positivo si è sensibilmente ridotto grazie alle misure di contenimento varate dal Governo e i sacrifici della maggior parte degli italiani nel rispettarle. Un dato confortante riportato dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, per il quale si attendono le stime della diminuzione registrata nelle diverse regioni italiane per poter pensare concretamente e in sicurezza alla riapertura. Leggi su fanpage LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. L’indice di contagio è dello 0 - 8% in Italia

Coronavirus - ISS : “Le misure hanno inciso sull’indice di riproducibilità” - in Lombardia R0 iniziale era 3

