Sapelli: "Il Mes è una fregatura e vi spiego perché" (Di venerdì 17 aprile 2020) Sul sito della casa editrice Cantagalli l'editore, Davide Cantagalli, intervista ogni giorno uno dei suoi scrittori, e oggi lo fa con il professore Giulio Sapelli. Sapelli spiega con grande chiarezza la questione dei prestiti MES e dice che chi oggi sostiene che usare il prestito per investimenti ne Leggi su iltempo (Di venerdì 17 aprile 2020) Sul sito della casa editrice Cantagalli l'editore, Davide Cantagalli, intervista ogni giorno uno dei suoi scrittori, e oggi lo fa con il professore Giuliospiega con grande chiarezza la questione dei prestiti MES e dice che chi oggi sostiene che usare il prestito per investimenti ne

tempoweb : #Sapelli: 'Il #Mes è una fregatura e vi spiego perché'. Il video dell'economista smaschera la propaganda -… - Silvergio2377 : RT @AntonioSocci1: Sapelli spiega perché il Mes senza condizioni non esiste e quelle che subiremmo sarebbero devastanti (e molto altro). Un… - ldigiov : RT @AntonioSocci1: Sapelli spiega perché il Mes senza condizioni non esiste e quelle che subiremmo sarebbero devastanti (e molto altro). Un… - medeadicyta : RT @AntonioSocci1: Sapelli spiega perché il Mes senza condizioni non esiste e quelle che subiremmo sarebbero devastanti (e molto altro). Un… - lucignolobal1 : RT @AntonioSocci1: Sapelli spiega perché il Mes senza condizioni non esiste e quelle che subiremmo sarebbero devastanti (e molto altro). Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapelli Mes Giulio Sapelli, "Il MES non è la soluzione migliore per l'economia italiana" Libreriamo Sapelli: un governo che dipende dall'estero

allora, io, pur consapevole di saperne poco, nel leggere : "Uno dei temi più dibattuti riguarda il Mes, si dice che una volta attinto a questo fondo salva-stati ci ritroveremmo di fatto commissariati, ...

Col coronavirus torna la voglia di nozze tra Tesoro e banche centrali

"Fu una scelta assurda e sbagliata", dice Giulio Sapelli. "Determinò un'esplosione del debito pubblico ... Ma una soluzione più semplice, che non implichi un cambiamento degli accordi, osserva, c'è ed ...

allora, io, pur consapevole di saperne poco, nel leggere : "Uno dei temi più dibattuti riguarda il Mes, si dice che una volta attinto a questo fondo salva-stati ci ritroveremmo di fatto commissariati, ..."Fu una scelta assurda e sbagliata", dice Giulio Sapelli. "Determinò un'esplosione del debito pubblico ... Ma una soluzione più semplice, che non implichi un cambiamento degli accordi, osserva, c'è ed ...