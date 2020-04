Non c’è segnale, 12enne fa lezione nel bosco. Il ministero: presto avrà la linea a casa (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus. A casa internet non va, dodicenne studia in mezzo alla campagna: "Durante la lezione online si sente il verso del capriolo"foto da Quotidiani localiQuotidiani locali Per seguire le lezioni a distanza della sua scuola ha portato un banco, un pc e un cellulare in mezzo alla natura, scegliendo l’unico punto più vicino a casa dove aveva trovato la connessione internet: sotto un albero, a circa un chilometro dalla sua abitazione. È la storia di Giulio Giovannini, 12 anni, alunno di prima media dell’istituto comprensivo Pietro Aldi di Marsiliana (Manciano). Una storia per la quale sembra essere vicino il lieto fine, perché sarebbe imminente l’arrivo di una connessione anche a casa. Il ragazzino abita nel territorio di Scansano, in provincia di Grosseto. Quando la scuola ha chiuso per l’emergenza coronavirus, la dirigente del ... Leggi su iltirreno.gelocal C’è tensione tra Salvini e Giorgetti su Mes - il numero 2 della Lega pensa che non sia una soluzione da scartare

Coronavirus - la sanità europea non è eccellente come la nostra : qui al centro c’è il cittadino

