Il concertone del Primo Maggio va controcorrente | niente pubblico ma si suona sul palco

Leggi su fanpage

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ildelsi farà ma a condizioni completamente nuove. Non sarà però la copia di tanti altri format, che prevedono i cantanti da casa, nelle loro stanze, are i propri pezzi, ma un format in cui i cantanti suoneranno direttamente su palchi speciali e organizzati per l'occasione.