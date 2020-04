Coronavirus, parte il sequenziamento del genoma di SARS-CoV-2 per ricostruire la rete dei contagi (Di venerdì 17 aprile 2020) La Fondazione Edmund Mach e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento hanno ottenuto dalla Fondazione per la Valorizzazione della Ricerca Trentina il finanziamento di un progetto di ricerca che sfrutta il sequenziamento del genoma completo di SARS-CoV-2 per ricostruire la rete dei contagi a livello provinciale, potenziando ulteriormente le strategie di mitigazione e controllo dei focolai epidemici. La Fondazione Edmund Mach sta collaborando con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento per permettere un aumento significativo delle analisi sui tamponi effettuati sulla popolazione. partendo da questa attività di supporto al sistema sanitario, i ricercatori del Centro Ricerca e Innovazione puntano ora anche a identificare le varianti genetiche del virus presente in provincia. L’obiettivo è quello di sfruttare la ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Lopalco a proposito della ripartenza : “Per riapertura controllata creeremo manuale della ripartenza”

Coronavirus : la ripartenza “è indispensabile - ma senza armonia si rischia una seconda ondata di contagi”

Coronavirus : riaperture - si comincia dall'auto. Fase 2 dal 27 aprile : riparte anche ?la moda. Limitazioni alla mobilità (Di venerdì 17 aprile 2020) La Fondazione Edmund Mach e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento hanno ottenuto dalla Fondazione per la Valorizzazione della Ricerca Trentina il finanziamento di un progetto di ricerca che sfrutta ildelcompleto di-CoV-2 perladei contagi a livello provinciale, potenziando ulteriormente le strategie di mitigazione e controllo dei focolai epidemici. La Fondazione Edmund Mach sta collaborando con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento per permettere un aumento significativo delle analisi sui tamponi effettuati sulla popolazione.ndo da questa attività di supporto al sistema sanitario, i ricercatori del Centro Ricerca e Innovazione puntano ora anche a identificare le varianti genetiche del virus presente in provincia. L’obiettivo è quello di sfruttare la ...

ItaliaViva : 'Chiediamo le dimissioni del presidente di #Anpal, dottor Parisi. In quale altra parte del mondo può accadere che d… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, parte la procedura per #test sierologici. Test su 150mila italiani per individuare gli immunizzati. A… - c_appendino : Le Farmacie Comunali di Torino hanno donato 20mila euro al fondo di solidarietà di @twitorino La raccolta aperta p… - Antonel67036473 : RT @francescatotolo: Claudio Colosio, uno dei colpevoli incriminati per l’omicidio di #SergioRamelli, fa parte del Comitato scientifico del… - BachBad : RT @MeltingPotEU: #Verona - Da invisibili ad untori Comunicato stampa di Assemblea 17 Dicembre Indignazione su come il caso dei richiedent… -