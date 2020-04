Coronavirus: i diabetici con glicemia alta rischiano di più (Di venerdì 17 aprile 2020) I timori per i pazienti diabetici sono aumentati dopo che un nuovo studio ha scoperto che i pazienti con Coronavirus e con glicemia alta hanno maggiori probabilità di morire. Lo studio, condotto da ricercatori dell’Università di Wuhan in Cina, ha scoperto che COVID-19 aumenta il metabolismo del glucosio alimentando la sovrapproduzione di cellule immunitarie, un fenomeno noto come “tempesta di citochine“. Coronavirus: i pazienti diabetici con glicemia alta hanno maggiori probabilità di morire, lo avverte uno studio La scoperta getta nuova luce sul perché i diabetici sono più vulnerabili alla pandemia mortale e potrebbe portare a una terapia. Il co-autore, il dott. Shi Liu, ha dichiarato: “Riteniamo che il metabolismo del glucosio contribuisca a vari esiti della COVID-19. Sia l’influenza che la COVID-19 possono indurre una ... Leggi su italiasera Coronavirus : 65.652 morti nel mondo. Scienziato di Miami : funzionano farmaci per diabetici

Coronavirus - la Gran Bretagna stila l’elenco delle persone più a rischio : ci sono obesi - diabetici e donne in stato di gravidanza

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus diabetici Coronavirus, Melania Rizzoli: "Perché chi soffre di diabete rischia più degli altri malati" LiberoQuotidiano.it Una sana alimentazione e l’importanza dell’attività fisica

Ma non per il coronavirus, per te. Infatti, non esiste una dieta in grado di prevenire o curare ... partendo da semplici problemi pressori o circolatori per arrivare a patologie ben più gravi come ...

Coronavirus, mamma di 37 anni morta dopo il parto: aveva il diabete

Salina Shaw, positiva al coronavirus, è la mamma 37enne morta una settimana dopo il parto. Lascia 3 figli. La donna soffriva di diabete. Il Regno Unito proroga di almeno altre 3 settimane il lockdown ...

