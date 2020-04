Anche I Simpson in quarantena, la nuova gag del divano è un messaggio di speranza per gli americani (Di venerdì 17 aprile 2020) La nuova gag del divano de "I Simpson" è un messaggio di speranza per gli americani bloccati a casa in quarantena. Come loro, Anche I Simpson sono desiderosi di trovare un modo per passare le giornate a casa. Tra lanci spericolati da un aereo in volo a un bagno in un paradiso tropicale, la soluzione a tutto è nel colpo di scena finale. Leggi su fanpage I Simpson | più di 500 episodi disponibili su Disney+ anche in Italia (Di venerdì 17 aprile 2020) Lagag delde "I" è undiper gli americani bloccati a casa in. Come loro,sono desiderosi di trovare un modo per passare le giornate a casa. Tra lanci spericolati da un aereo in volo a un bagno in un paradiso tropicale, la soluzione a tutto è nel colpo di scena finale.

Negli USA, i morti da coronavirus sono circa 35mila. Nelle ultime 24 ore sono morte più di 4000 persone. La gag dei Simpson contro la quarantena Proprio come gli americani, anche Homer, Marge, Bart, ...

I Simpson: la nuova couch gag della sigla è a tema quarantena

Il nuovo episodio de I Simpson, che sarà trasmesso in anteprima domenica, vedrà i protagonisti avvicinarsi alle condizioni che milioni di persone nel mondo stanno vivendo in questo momento, ovvero la ...

