Allen Daviau | Steven Spielberg ricorda il suo collega morto per Covid-19

Allen Daviau, storico direttore della fotografia di Steven Spielberg, è morto ieri a 77 anni stroncato dal Coronavirus. La notizia è stata diffusa dallo scrittore Colman Andrews sui social. Il ...ROMA – Allen Daviau, storico direttore della fotografia per film come E.T. l’extraterrestre e Il Colore viola, è morto a 77 anni per complicazioni da coronavirus. Daviau ha lavorato a lungo con il ...