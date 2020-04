Uccisero per piacere ai Licciardi | arrestati dopo 31 anni i fratelli Lo Russo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I killer sono tutti morti in agguati di camorra, ma i mandanti, come spesso accade perché non partecipano mai ai conflitti a fuoco, sono ancora vivi. Così questa mattina gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio di Espedito Ussorio ammazzato il 18 ottobre del 1989 in via Janfolla a Miano, area nord di Napoli e roccaforte del clan Lo. E furono proprio quest’ultimi a organizzare l’agguato contro Ussorio. Sono per questo statiDomenico Loclasse 1958 detto ‘Mimì ‘o capitone’ e il fratello Giuseppe, classe 1954. Il movente ricostruito grazie alle dichiarazioni dei pentiti, tra i quali alcuni esponenti di spicco dei Lo, era legato ad un colpo di coda della feroce faida degliOttanta ...