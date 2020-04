Svolta in Veneto. Zaia: contro il Covid efficaci i farmaci per il tumore alla prostata. Combattono lo stesso enzima (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, la Svolta arriva dal Veneto. L’enzima con cui il virus infetta le cellule è lo stesso del tumore al pancreas. Dunque i farmaci che inibiscono quella patologia oncologia possono essere efficaci anche contro il Covid. L’annuncio arriva dal governatore Zaia, con tanto di anticipazioni che saranno pubblicate sulla prestigiosa rivista scientifica New England Journal of Medicine. Svolta in Veneto, l’enzima con cui il Covid infetta le cellule è lo stesso del tumore al pancreas Dunque, anche in questo caso il Veneto fa scuola. E con soddisfazione e orgoglio, il governatore della regione nel punto stampa odierno, ha annunciato la chiave di volta. «La bella notizia di oggi e che verrà presto pubblicata sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine che ci rende orgogliosi. Perché la Fondazione per la Ricerca ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, laarriva dal. L’enzima con cui il virus infetta le cellule è lo stesso delal pancreas. Dunque iche inibiscono quella patologia oncologia possono essereancheil. L’annuncio arriva dal governatore, con tanto di anticipazioni che saranno pubblicate sulla prestigiosa rivista scientifica New England Journal of Medicine.in, l’enzima con cui ilinfetta le cellule è lo stesso delal pancreas Dunque, anche in questo caso ilfa scuola. E con soddisfazione e orgoglio, il governatore della regione nel punto stampa odierno, ha annunciato la chiave di volta. «La bella notizia di oggi e che verrà presto pubblicata sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine che ci rende orgogliosi. Perché la Fondazione per la Ricerca ...

