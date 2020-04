Per la Rsa di Mediglia arriva la denuncia di 34 famiglie (Di giovedì 16 aprile 2020) Passano i giorni e la situazione non migliora nella Rsa di Mediglia, nel milanese, la prima a essere finita tristemente sotto i riflettori della cronaca per un numero allarmante di decessi tra gli ospiti. A oggi, su 150 anziani che erano ricoverati nella residenza Borromea, "66 sono morti e 33 sono stati contagiati". Numeri che esigono almeno una spiegazione. Per questo, per sapere cosa è successo all'interno della palazzina di mattoni rossi in via Michelangelo, i parenti di alcune delle vittime hanno fatto fronte comune, e hanno presentato una denuncia ai carabinieri, contro ignoti, presso la Procura di Lodi. L'ipotesi di reato è omicidio colposo ed epidemia colposa. L'hanno firmata in 34. "Ci sono già altri 3 familiari di persone che si trovano o si trovavano nella residenza che vogliono unirsi, adesso si vedrà come: se è ... Leggi su agi La Borsa di Milano in recupero - volano i titoli bancari. Lo spread scende a 225 punti

