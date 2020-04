Pamela Prati ha deciso di raccontare tutta la verità | la soubrette pronta a tornare

(Di giovedì 16 aprile 2020) Un anno fa tutti gli italiani erano incollati allo schermo per seguire le avvincenti vicende die del suo fidanzato misterioso Mark Caltagirone. Ad un anno dalgate, ecco il libro dellasi prepara al ritorno sulla scene. La showgirl è stata al centro del gossip italiano per molto tempo … L'articolohadila verità: laproviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : STO MALE PAMELA PRATI HA FATTO UN TIKTOK MA STA PALESEMENTE PARLANDO DI PRATIFUL DAI ?? - allineedisroses : RT @trash_italiano: STO MALE PAMELA PRATI HA FATTO UN TIKTOK MA STA PALESEMENTE PARLANDO DI PRATIFUL DAI ?? - robeta_ro : RT @trash_italiano: STO MALE PAMELA PRATI HA FATTO UN TIKTOK MA STA PALESEMENTE PARLANDO DI PRATIFUL DAI ?? - FabiLaFerri : RT @trash_italiano: STO MALE PAMELA PRATI HA FATTO UN TIKTOK MA STA PALESEMENTE PARLANDO DI PRATIFUL DAI ?? - AngelEpic_ : RT @trash_italiano: STO MALE PAMELA PRATI HA FATTO UN TIKTOK MA STA PALESEMENTE PARLANDO DI PRATIFUL DAI ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Prati

Un anno fa tutti gli italiani erano incollati allo schermo per seguire le avvincenti vicende di Pamela Prati e del suo fidanzato misterioso Mark Caltagirone. Ad un anno dal Pratigate, ecco il libro ...Pamela Prati torna alla ribalta in primavera. Esattamente un anno scambiò il suo primo messaggio con Mark Caltagirone, personaggio mai esistito che aveva annunciato di voler sposare in televisione.